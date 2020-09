I Los Angeles Lakers si portano sul 2-0 nelle Western Conference Finals ai danni dei Denver Nuggets. La franchigia losangelina firma il doppio vantaggio grazie ad una giocata strepitosa di Anthony Davis, fattore sempre più dominante in questa postseason. Il lungo gialloviola segna una tripla in buzzer beater che regala il secondo successo nella serie a LeBron James e compagni, quando tutto sembrava ormai perduto. Con pochi secondi sul cronometro e i Nuggets avanti 102-103, ai Lakers restava da capitalizzare l’ultimo possesso per vincere. La palla di Rondo, dalla rimessa, finsce fra le mani dell’ex Pelicans che, nonostante l’opposizione di Nikola Jokic, segna una tripla tanto spettacolare quanto decisiva.

🔥 | Anthony Davis schiet @Lakers met deze geweldige buzzer beater naar de overwinning! 😱🇺🇸pic.twitter.com/q28Ga9umnm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 21, 2020