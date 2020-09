Nonostante il clima teso per la troppa noia dentro la bolla di Orlando, i Los Angeles Lakers sorridono per la vittoria contro gli Houston Rockets, che gli fa chiudere la serie dei quarti di finale dei playoff NBA 4-1. Un ottimo LeBron James, a referto con 29 punti e 11 rimbalzi ha trascinato al successo i Lakers ch etornano così in fnale di conference dopo ben 10 anni. Ai Rockets non sono bastati i 30 punti di Harden.