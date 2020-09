Alzi la mano chi si aspettava che i Denver Nuggets potessero raggiungere le Finali di Conference. Davvero pochissimi, forse nessuno. Già al primo turno gli Utah Jazz erano un ostacolo tosto, i Clippers al secondo quasi impossibili da battere. Ed invece Jokic e compagni hanno ribaltato i pronostici, vincendo entrambe le serie, in rimonta, a Gara-7. Dopo queste due imprese, la franchigia ha guadagnato molto credito, al punto che c’è già chi sogna il terzo upset ai danni dei Lakers di LeBron James.

I Nuggets dunque hanno messo le mani avanti, pubblicando un ironico post su Instagram nel quale è presente un modulo che consente ai fan dell’ultimo minuto di ‘salire sul carro dei vincitori’. Per risultare idonei basta inserire il proprio nome, spuntare la casella relativa alla data di quando si è diventati fan, scrivere i nomi di tre giocatori non proprio di primo piano presenti in foto (Monte Morris, Torrey Craig, PJ Dozier, ndr), indicare tutti i team passati dei quali si è stato fan con il relativo periodo di tifo e le ragioni per le quali si è scelto di cambiare. Una trovata social a dir poco divertente e originale!