Niente da fare per i Clippers nella semifinale di Conference, la franchigia di Los Angeles non riesce a chiudere la serie contro Denver in Gara-6, cedendo nettamente al cospetto dei propri avversari e rimandando tutto all’ultima e decisiva sfida.

I Nuggets compiono l’ennesima rimonta, vincendo questa sera 111-98 e guadagnandosi la possibilità di staccare il pass per la finale di Conference, dove i Lakers attendono la propria avversaria. Una vittoria nel segno di Nikola Jokic, capace di mettere a referto 34 punti e 14 rimbalzi, conditi anche da 7 assist che certificano la splendida giornata del serbo. Ai Clippers non bastano i 33 di Paul George e i 25 di Kawhi Leonard, costretti ad inchinarsi alla maggiore incisività dei Nuggets. Tutto si deciderà dunque in Gara-7, dove nessuna delle due squadre potrà più sbagliare per non veder svanire il sogno Finals.