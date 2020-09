I Los Angeles Clippers hanno scherzato col fuoco, finendo per bruciarsi. La franchigia losangelina,a vanti 3-1 nella serie contro i Nuggets, ha perso 3 gare consecutive finendo per essere eliminata in Gara-7 da Nikola Jokic e compagni. Il mood dei Clippers in questo momento è stato perfettamente riassunto dalle dichiarazioni di Lou Williams: “siamo incazzati. Semplice e chiaro: siamo incazzati. Eravamo sul 3-1. Avevamo due opportunità di vincere questa serie, e non l’abbiamo fatto. Penso che, fino a qui, abbiamo affrontato i problemi grazie al nostro talento, ma senza avere un’intesa vera e propria tra di noi. Questa serie ci ha davvero delusi“.