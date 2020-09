Mai sottovalutare il cuore di un grande campione, specie se messo con le spalle al muro ad un passo dalla sconfitta. Chris Paul, ex di lusso nella sfida fra Thunder e Rockets, trascina i Thunder al successo in rimonta in Gara-6 e rimanda ogni discorso relativo al passaggio del turno in Gara-7. CP3 (28 punti) firma due triple fondamentali che permettono a OKC di pareggiare la sfida contro i Rockets, poi strappa palla ad Harden (32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e legge in anticipo un passaggio di Westbrook per Covington permettendo ai suoi compagni di chiudere 104-100. Da sottolineare i 25 punti di Gallinari in netta ripresa dopo Gara-5 chiusa con appena 1 punto segnato attraverso un tiro libero.

Nell’altra gara della notte i Miami Heat superano 104-115 i Milwaukee Bucks. Prova mastodontica di Jimmy Butler che firma 40 punti e guida una solida difesa di Miami che limita quanto possibile Giannis Antetokoumpo (18 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) prendendosi Gara-1 del secondo turno.