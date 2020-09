Niente da fare per Fabio Aru: il ciclista sardo della UAE ha deciso di ritirarsi dal Tour de France, scatenando diverse polemiche interne nel team. Saronni si è lasciato andare infatti ad un duro sfogo contro Aru e chi ha deciso di convocarlo per la Grande Boucle, mentre il ciclista ha usato toni decisamente più pacati per spiegare, amareggiato, la sua situazione.

“Non so proprio cosa mi stia succedendo, non ho risposte e questa cosa mi fa soffrire. Mi ero avvicinato a questo Tour in punta di piedi, ma conscio che avevo lavorato bene. Ero venuto non per fare classifica, ma per aiutare Pogacar e magari puntare a togliermi qualche soddisfazione personale. Venivo da una serie di prestazioni incoraggianti, Lombardia a parte. Anche i dati mostravano ottimismo, i migliori degli ultimi tre anni. Ero fiducioso per il proseguo della corsa, persino dopo la prima tappa pirenaica avevo buone sensazioni. Ora sono qua, a terra, senza capirne il motivo. Non mi merito questo: sono sempre stato un professionista esemplare e il mio impegno massimo. Non si merita questo neanche la squadra e soffro tantissimo nel non poter dare il mio contributo come programmato. Il mio futuro? Adesso non ci penso. La botta è troppo calda“, queste le parole di Aru alla ‘rosea’ dopo la decisione del ritiro.