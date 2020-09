Il futuro di Lionel Messi è stato l’argomento principale di tutti i media sportivi del mondo nelle ultime settimane, prima che la Pulce confermasse di rimanere in blaugrana per evitare una battaglia legale col club in cui è cresciuto.

Sono state poche le società accostate all’argentino nel periodo in cui è rimasto sul mercato, tra queste anche il Paris Saint-Germain, come confermato dal ds Leonardo a Canal+: “tutti i club hanno bisogno di vendere per comprare. Il Fair Play Finanziario ci impedisce di mettere altro denaro. Il Psg è nella stessa situazione degli altri club. Abbiamo bisogno di vendere giocatori, ma non è facile perché nessuno compra. Abbiamo investito su Icardi quest’estate, ora dobbiamo essere un po’ creativi sul mercato in entrata. Messi? Quando abbiamo saputo che voleva lasciare Barcellona ci abbiamo pensato. Ci siamo chiesti se poteva essere un affare possibile. Questi giocatori sono completamente fuori dall’ordinario”.