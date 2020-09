Esordio vincente e convincere e prima vittoria storica per la Megabox Vallefoglia, che non poteva iniziare in maniera migliore la propria avventura nel girone est del campionato italiano di Serie A2 Femminile.

Vittoria che arriva in trasferta, su un campo storicamente ostico per chiunque, il PalaScoppa di Soverato, dove le padroni di casa del Volley Soverato comandano il gioco solo nella prima ed unica frazione che le ragazze di Napolitano riescono a portarsi a casa. Da lì in poi il pallino del gioco è di marca ospite, con Lucia Bacchi e soprattutto Alice Pamio – miglior realizzatrice dell’incontro con ben 23 palloni messi a terra – che trascinano le proprie compagne al successo pieno, con Giulia Bresciani sempre decisiva in seconda linea.

Le ragazze di Bonafede, possono così guardare dall’alto dei primi tre punti conquistati tutte le altre squadre che scenderanno in campo domenica pomeriggio – tutti i match visibili in live streaming in prova gratuita su LVF TV – mentre Lotti e compagne devono ancora rivedere alcuni meccanismi che si sono persi nel corso della sfida.