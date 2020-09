Si alza finalmente il sipario sul Campionato di Serie A1 Femminile. Dopo l’interruzione forzata dello scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria, si torna a gareggiare per lo Scudetto. Tra sabato e domenica le partite della 1^ giornata del girone di andata.

In ordine temporale, saranno Bartoccini Fortinfissi Perugia e Reale Mutua Fenera Chieri a scendere in campo per prime, sabato sera alle ore 20.00. Una gara di esordio che ripropone l’avvio della scorsa stagione a campi invertiti: in quell’occasione fu Chieri ad avere la meglio 3-1 approfittando anche dell’emozione in un esordio storico per le umbre che poi trovarono il riscatto nel match di ritorno vinto al tie-break con una gara ricca di sali-scendi. “Perugia si è rinforzata rispetto all’anno scorso – la lettura di Francesca Bosio, palleggiatrice delle torinesi -. È una squadra sicuramente molto esperta con attaccanti importanti, che noi dovremo essere brave a riuscire a limitare. Non sarà facile, anche per il fatto di dover affrontare una trasferta lunga. Il nostro obiettivo principale è fare bene e dimostrare qual è la pallavolo che sappiamo fare”.

Poco più tardi, alle 20.30, il derby lombardo tra Saugella Monza e Unet E-Work Busto Arsizio. Heyrman e compagne puntano a partire col piede giusto in campionato e portarsi a casa i primi punti dell’annata sportiva. Tra le note positive in casa Saugella, c’è anche il rientro di Anna Danesi, out in questo avvio di stagione per un fastidio alla schiena e recuperata appieno: “Arriviamo preparate a questo primo, importante appuntamento – spiega la centrale -. Busto Arsizio è una grande squadra, motivo per cui in settimana abbiamo lavorato tanto per arrivare al massimo della condizione in vista di questa sfida. Più ci alleniamo insieme e più il nostro gioco migliora. Gli ultimi allenamenti congiunti hanno messo in luce i progressi fatti, il gruppo che siamo ed il valore che abbiamo. Ci sono ancora cose da mettere a posto, ma l’intensa con i palleggiatori ed il sistema muro-difesa ha fatto progressi. Ho molta voglia di giocare: è da febbraio che non entro in campo. Sono carica come lo sono tutte le mie compagne. In bocca al lupo a noi”. Farfalle invece ancora senza Poulter e con Gennari e Gray non al meglio. Coach Fenoglio presenta così la partita: “Arriviamo all’esordio bene, il lavoro che doveva essere fatto è stato fatto, in questi ultimi due giorni ci focalizzeremo più sugli aspetti tattici. Vediamo di arrivare nella migliore condizione psicofisica possibile, giocheremo contro una squadra di gran livello. Sarà una partita tosta per noi: Monza è stata costruita per arrivare fino in fondo, la metto insieme a Scandicci e Novara tra le principali antagoniste di Conegliano, che come abbiamo già detto tante volte è un gradino sopra tutte. Noi arriviamo da un buon periodo, da una Supercoppa dove abbiamo fatto il nostro dovere e forse anche qualcosa in più, andiamo a Monza e ce la giochiamo”.

Domenica pomeriggio, in leggero anticipo sull’orario canonico (inizio alle ore 16.00), Il Bisonte Firenze ospita la Bosca S.Bernardo Cuneo. Per le toscane di Marco Mencarelli ottime notizie dai match di Supercoppa (vittoria a Cremona e sconfitta solo al tie-break contro Novara) e la possibilità di riabbracciare il Nelson Mandela Forum. Le ragazze di Andrea Pistola si presentano ancora prive dell’opposto Erblira Bici, sulla strada del pieno recupero. Quattro le ex del confronto: Candi, Turco e Degradi sponda cuneese e Cambi sponda fiorentina. In perfetta parità il bilancio dei precedenti, con due successi a testa. “Gli allenamenti congiunti del precampionato ci hanno aiutato a trovare l’intesa e a capire su cosa dobbiamo lavorare maggiormente – dichiara Alice Degradi, schiacciatrice della Bosca S.Bernardo –. C’è ancora tanta strada da fare, ma iniziamo ad avere un assetto definito e a trovare le nostre sicurezze. Non vediamo l’ora di esordire visti i tanti mesi di stop. Il Bisonte è una squadra che gioca bene a pallavolo e sembra aver già trovato il giusto feeling; per vincere dovremo giocare bene, perché non ci concederanno nulla. Bello debuttare a Firenze, dove ho conosciuto tante belle persone”.

Alle 17.00 l’Imoco Volley Conegliano, trionfatrice in Supercoppa, attende al PalaVerde la VBC èpiù Casalmaggiore. “Ci stiamo allenando bene perché sappiamo che le avversarie saranno motivatissime ad affrontarci – chiarisce Paola Egonu, opposta gialloblù -. Questo ci spingerà a crescere di partita in partita e presentarci con il massimo della concentrazione a partire da domenica. Vogliamo iniziare bene il Campionato e abbiamo tanta voglia di giocare, siamo pronte. I nostri tifosi sono una parte importantissima delle nostre partite, uno spettacolo nello spettacolo, ci caricano e creano quell’atmosfera unica quando giochiamo in casa che contraddistingue il nostro club. Per noi sarà strano e ci mancherà molto il loro incitamento, poi in campo daremo ugualmente il massimo, ma non sarà la stessa cosa. Speriamo davvero che presto si possa giocare con il pubblico, saluto tutti i nostri sostenitori e dico loro che li aspettiamo presto, calorosi come sempre”. Le rosa di Carlo Parisi, prive di Carli Lloyd tornata negli States e di Maggipinto ancora in convalescenza per la botta ricevuta in allenamento congiunto con la Uyba, proveranno a rompere i meccanismi già oliati della truppa di Daniele Santarelli: “Questi mesi di preparazione – afferma coach Parisi – sono stati sicuramente strani per tutti i motivi che conosciamo ma sicuramente sono stati più intensi e più carichi di attenzione. Conegliano prima o poi bisogna incontrarla e noi siamo contenti di incontrarla ora, visto che siamo in un momento di assestamento così per poi sistemarci col prosieguo della stagione e dare loro filo da torcere soprattutto al ritorno”.

Alla stessa ora il confronto tra Zanetti Bergamo e Savino Del Bene Scandicci. “Siamo pronti per giocare – spiega Daniele Turino, al suo esordio da primo allenatore dopo un lungo percorso rossoblù che lo reso bergamasco a tutti gli effetti -. Per le ultime arrivate gli allenamenti di questa settimana ci stanno dando le risposte per capire se potranno stare in campo, soprattutto per quanto riguarda Enright che è a Bergamo da meno di una settimana e si allena con noi da pochi giorni. Secondo me, a livello tecnico, stiamo lavorando bene in seconda linea sulla ricezione. Scandicci è una squadra che batte molto bene, ma credo che il fatto che la ricezione sia il nostro punto di forza, potrebbe darci una mano. Per arginarle bisogna toccare molte palle a muro, che è quello che ci è mancato nella partita di Supercoppa con Chieri”. Tante le ex dall’altra parte della rete con la maglia della Savino Del Bene Scandicci e allenate dal tecnico Barbolini: dalla palleggiatrice Malinov alla centrale Popovic, dal libero Merlo alle schiacciatrici Bosetti e Courtney. “Tutte le partite nascondono delle insidie – replica Massimo Barbolini, coach delle toscane -. Sia per noi che per loro c’è questa incognita. Tutte le partite vanno prese con attenzione. Questo campionato ci insegna che non c’è una squadra materasso, andando avanti con il tempo le squadre più forti cresceranno”.

Alle ore 18.00, infine, chiuderà il match tra la neopromossa Delta Despar Trentino e la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Dopo sei stagioni trascorse nel campionato di Serie A2, la squadra gialloblù si appresta a fare il proprio esordio assoluto in Serie A1. Grazie alla collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Protezione Civile, la società gialloblù potrà far accedere agli spalti dell’impianto universitario di Trento un numero massimo di 154 persone, nel massimo rispetto dei protocolli sanitari. “Non vediamo l’ora di tornare finalmente a giocare una gara ufficiale – esordisce Matteo Bertini, coach di Trento – e poterlo fare in una categoria diversa e più prestigiosa rispetto al passato ci regala ovviamente stimoli e motivazioni enormi. La squadra sta bene, ha lavorato con profitto in questi due mesi e sono convinto che sarà pronta per giocarsi le sue chance, pur consapevoli delle difficoltà che incontreremo in questa categoria. Brescia è una buonissima squadra con tante atlete che giocano da anni in Serie A1: il loro servizio è un’arma certamente molto temibile, da parte nostra saranno fondamentali soprattutto l’approccio e l’aggressività che riusciremo a trasportare in campo”. “Il nostro precampionato non è stato più o meno lungo rispetto al passato – precisa Enrico Mazzola, coach di Brescia – è stato più complicato. La squadra mi ha dato, di partita in partita, indicazioni diverse, a volte positive a volte negative, e da queste abbiamo abbiamo trovate indicazioni su dove migliorare. Avrei preferito affrontare un’altra squadra, magari di alta classifica perché ci avrebbe dato la possibilità di allungare il rodaggio con meno da perdere in termini di classifica. Trento sarà un’avversaria determinata in quanto al debutto in A1, giocherà con entusiasmo. Comunque noi siamo preparati e la squadra darà il massimo”.

Turno di riposo per la Igor Gorgonzola Novara.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA

Sabato 19 settembre, ore 20.00 (diretta LVF TV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Verrascina-Grassia ADDETTO VIDEO CHECK: Magnino

Sabato 19 settembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Bassan-Piperata ADDETTO VIDEO CHECK: Ugolotti

Domenica 20 settembre, ore 16.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Bosca S. Bernardo Cuneo ARBITRI: Rossi-Carcione ADDETTO VIDEO CHECK: Gianninò

Domenica 20 settembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – VBC èpiù Casalmaggiore ARBITRI: Giardini-Mattei ADDETTO VIDEO CHECK: Scapinello

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Cerra-Selmi ADDETTO VIDEO CHECK: Bonzanni

Domenica 20 settembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Prati-Sessolo ADDETTO VIDEO CHECK: Miggiano

Riposa: Igor Gorgonzola Novara