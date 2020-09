A Marsicovetere nell’ultima giornata della fase a gironi del Campionato Europeo under 18 maschile l’Italia ha ceduto 2-3 (25-16, 13-25, 24-26, 25-21, 11-15) contro la Bulgaria, al termine di una partita molto bella e combattuta. In virtù della prima sconfitta nel torneo i ragazzi di Fanizza affronteranno sabato 12 settembre a Lecce in semifinale la Polonia (ore 20). A contendersi l’altro posto per la finale che assegnerà il titolo europeo saranno Bulgaria e Repubblica Ceca (ore 17).

Contro la Bulgaria, formazione vice campione mondiale u17, l’Italia ha giocato un gran primo set, dominando gli avversari. Copione invertito nella seconda frazione, sempre comandata dagli ospiti. Nel terzo i ragazzi di Fanizza hanno amministrato a lungo in mano il pallino del gioco, ma nel finale la Bulgaria ha rimontato. Il set successivo è stato giocato punto a punto, prima dell’allungo decisivo firmato da Laurenzano e compagni. Nel tie-break le squadre hanno prodotto il massimo sforzo e a spuntarla è stata la Bulgaria.

Nella pool II di Lecce tutto facile per la Polonia che ha chiuso al primo posto grazie al 3-1 sulla Bielorussia (25-12, 22-25, 25-13, 25-14). La sfida decisiva, invece, per l’ultimo posto in semifinale ha visto prevalere la Repubblica Ceca 3-0 (25-18, 25-22, 25-13) contro la Germania. L’Italia si è schierata in campo con Boninfante in palleggio, opposto Truocchio, schiacciatori Porro e Zoratti, centrali Balestra e Rossi, libero Laurenzano. Francesco Quagliozzi è stato lasciato fuori a causa di un infortunio e la speranza è quella di recuperarlo per le partite di Lecce. Il primo set gli azzurrini di Fanizza si sono espressi al massimo, mettendo in grossa crisi gli avversari (10-7). Con il passare del gioco l’Italia ha aumentato ancora il ritmo e la Bulgaria è scivolata pesantemente indietro (18-12). Porro e compagni non hanno mai abbassato la guardia e la frazione si è chiusa con un pesante (25-16).

Molto diverso l’andamento del secondo set, gli azzurrini hanno faticato a trovare il ritmo e la Bulgaria ne ha approfittato (8-14). Vincenzo Fanizza ha tentato il doppio cambio Bonacchi-Orioli per Boninfante-Truocchio, ma l’inerzia è rimasta in favore degli ospiti che si sono imposti di forza (13-25).

Al rientro in campo gli azzurrini si sono prontamente riscattati e hanno preso con autorità il comando (13-8). L’Italia ha amministrato bene il vantaggio sino al (21-17), poi è stata la Bulgaria a replicare e così il parziale è tornato in bilico (22-22). Balestra e compagni hanno annullato agli avversari una palla set sul (23-24), ma i bulgari non hanno sprecato la seconda chance (24-26). All’insegna dell’equilibrio la quarta frazione, le due formazioni hanno dato vita a un lungo botta e risposta (10-10). Sia l’Italia, dentro Orioli per Zoratti, sia la Bulgaria hanno lottato duramente, trascinandosi in parità sino al (19-19). A fare la differenza è stata la freddezza e la lucidità di Porro e compagni, capaci di piazzare l’allungo decisivo e piegare la resistenza degli ospiti (25-21).

Avvincente e combattuto il tie-break, con entrambe le squadre che ce l’hanno messa tutta per portarsi a casa la partita (9-9). A rompere la parità sono stati i bulgari e gli azzurrini, nonostante l’impegno, sono stati battuti (11-15).

Domani sono in programma i trasferimenti di città delle squadre, sabato e domenica si giocheranno le gare che assegneranno le medaglie a Lecce e quelle per il 5°-8° posto a Marsicovetere. Sia a Lecce che a Marsicovetere, il pubblico non può essere presente nei palazzetti, ma avrà comunque l’opportunità di seguire tutte le partite dell’Europeo in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

VINCENZO FANIZZA: “Anche stasera ho visto una squadra in crescita, però logicamente stiamo commettendo ancora alcuni errori. In vista delle semifinali questa partita è molto importante, perché contro un’avversaria forte come la Bulgaria abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Non siamo contenti della sconfitta, però soddisfatti della prestazione. Peccato per il terzo set, abbiamo sprecato un buon margine, i ragazzi sono stati bravi a reagire nel quarto. Il match contro la Bulgaria deve darci la certezza che abbiamo le qualità per giocarci al meglio la semifinale di sabato contro la Polonia”.