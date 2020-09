Giornata di trasferimento per le nazionali impegnate nel Campionato Europeo maschile under 18, in corso di svolgimento a Lecce e Marsicovetere fino al 13 settembre.

L’Italia, così come la Bulgaria, ha raggiunto Lecce, sede delle gare che sabato e domenica decideranno il podio continentale.

I ragazzi di Vincenzo Fanizza scenderanno in campo sabato alle ore 20 per affrontare in semifinale la Polonia, prima classificata nella fase a gironi della Pool II. L’altro posto in finale se lo giocheranno sempre sabato (alle ore 17) la Bulgaria e la Repubblica Ceca. Nello stesso giorno andranno in scena a Marsicovetere le semifinali 5°-8° posto tra Belgio – Bielorussia (ore 17) e Germania – Turchia (ore 20): due sfide molto importanti, le formazioni vincitrici infatti completeranno il quadro delle sei classificate al Mondiale Under 19 del prossimo anno. Sia a Lecce che a Marsicovetere, il pubblico non può essere presente nei palazzetti, ma avrà comunque l’opportunità di seguire tutte le partite dell’Europeo in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo.

L’Italia nella fase a gironi ha chiuso con due vittorie (Turchia e Belgio) e una sconfitta (Bulgaria), quest’ultima ritenuta da mister Fanizza un test molto importante in ottica della semifinale contro la Polonia. La nazionale polacca, invece, ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite, battendo Repubblica Ceca, Germania e Bielorussia.

In vista dell’importante sfida di sabato lo staff sanitario azzurro anche oggi ha proseguito le terapie per recuperare l’opposto Francesco Quagliozzi, tenuto a riposo nell’ultima gara contro la Bulgaria. Dopo il trasferimento in serata Porro e compagni faranno il loro primo allenamento nell’impianto di gioco: la Lecce Sport Hall.

AZZURRINI – Questi i 12 atleti azzurri impegnati nel torneo: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

LE CLASSIFICHE DELLA FASE A GIRONI

Pool I (Marsicovetere, Potenza)

CLASSIFICA: Bulgaria 3V (8p.), Italia 2V (6p), Belgio 1V (3p), Turchia 0V (1p).

Pool II (Lecce)

CLASSIFICA: Polonia 3V (9p), Rep. Ceca 2V (6p), Germania 1V (2p), Bielorussia 0V (1p).



IL CALENDARIO

Semifinali 5°- 8° posto – 12 settembre (Marsicovetere)

ore 17 Belgio – Bielorussia; ore 20 Germania – Turchia.

Semifinali 1° – 4° posto – 12 settembre (Lecce)

ore 17 Bulgaria – Repubblica Ceca; ore 20 Italia – Polonia.

Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto – 13 settembre (Marsicovetere) ore 17 e ore 20

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 13 settembre (Lecce) ore 17 e ore 20

MONDIALE UNDER 19

Le prime sei classificate dell’Europeo si assicureranno la partecipazione al Campionato del Mondo under 19 del prossimo anno. Italia, Polonia, Bulgaria e Repubblica Ceca sono già sicure della qualificazione.