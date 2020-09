Si è conclusa a Roma la due giorni di lavoro del Consiglio Federale, riunitosi presso la sede di Via Vitorchiano con alcuni consiglieri collegati in video conferenza. In apertura di dibattito il Presidente Cattaneo e tutto il CF hanno voluto ricordare Angelica Abate la giovanissima pallavolista, scomparsa lunedì a causa di un male incurabile. Negli ultimi mesi la Fipav, tramite gli atleti azzurri, e tutto il movimento pallavolistico italiano erano scesi in campo per cercare di aiutare nelle cure Angelica e la sua famiglia.

Il numero uno federale ha espresso grande soddisfazione per i recenti risultati raggiunti: la vittoria del Campionato Europeo under 18 maschile, la medaglia di Bronzo di Lupo-Nicolai negli Europei di beach volley e il Bronzo degli azzurrini nell’Europeo under 20 di beach volley.

Cattaneo ha poi tenuto a sottolineare che con la prima edizione della Supercoppa Italiana di sitting volley, in programma sabato 26 settembre a Roma, e con i due collegali delle nazionali azzurre, anche la disciplina paralimpica ha potuto riprendere l’attività sportiva.

ASSEMBLEA NAZIONALE – È stata convocata per il 27 febbraio 2021 la 45esima Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo statuto e Ordinaria elettiva, unitamente alla 5a Assemblea Nazionale ordinaria elettiva atleti e alla 5a Assemblea Nazionale ordinaria elettiva tecnici.

L’evento si svolgerà al Palacongressi di Rimini, struttura idonea anche in base alle nuove procedure richieste dall’emergenza legata al Covid-19.

In seguito alla convocazione per il 27 febbraio 2021, le assemblee periferiche dovranno svolgersi nel periodo che intercorre tra i 7 e i 20 giorni, precedenti alla data di svolgimento dell’Assemblea nazionale. Le date utili per le assemblee periferiche saranno quindi dal 7 al 20 febbraio 2021. La scadenza, invece, per la presentazione delle candidature è fissata per il 23 gennaio 2021 (entro il 15° giorno antecedente l’inizio del periodo fissato per le assemblee territoriali). È stato definito, inoltre, il regolamento organico con le norme per lo svolgimento delle assemblee federali.

EUROPEO UNDER 17 FEMMINILE – Il Consiglio Federale ha confermato la partecipazione della nazionale under 17 femminile al Campionato Europeo di categoria, in programma dall’1 al 9 ottobre 2020 in Montenegro. La rassegna continentale è l’unica via di accesso al Mondiale under 18 femminile del prossimo anno.

La squadra e lo staff azzurro saranno sottoposti a un rigido protocollo che garantirà le adeguate condizioni di sicurezza a tutti i partecipanti.

CLUB ITALIA BEACH FEMMINILE – Il Consiglio Federale ha deliberato l’attività del Club Italia femminile di beach volley, formato dalle atlete Valentina Gottardi e Margherita Tega. Le azzurrine si alleneranno insieme al Club Italia maschile al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

QUALIFICAZIONE NAZIONALE MASCHILE – È stato deliberato il progetto di qualificazione nazionale del settore maschile 2020-2021, con i relativi responsabili tecnici.

NUOVE SOCIETÀ – Con grande soddisfazione il CF ha concesso a 53 nuove società il riconoscimento sportivo provvisorio. Un bel segnale, anche in un periodo contrassegnato da molte difficoltà, che dimostra come il movimento del volley sia vivo e di quanta voglia abbia di tornare a praticare pallavolo nelle palestre di tutt’Italia.