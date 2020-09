L’Olanda ha un nuovo commissario tecnico, che prende il posto di Ronald Koeman accasatosi al Barcellona.

Si tratta di Frank De Boer, ingaggiato per guidare gli Oranje fino ai Mondiali del 2022 in Qatar, una rassegna che andrà ovviamente conquistata nelle prossime qualificazioni. L’ex Inter “si metterà subito al lavoro a partire dai prossimi impegni in amichevole contro il Messico e in Nations League con Bosnia e Italia“, come si legge nella nota della Federazione. Il match contro gli azzurri è fissato per il prossimo 14 ottobre a Bergamo, nella sfida valida per il gruppo 1 della Lega A.