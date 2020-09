O bag è da sempre sinonimo di innovazione e versatilità, caratteristiche che il brand sviluppa costantemente grazie ad un accurato lavoro di ricerca che lo porta a essere presente sul mercato come leader nella customizzazione combinata all’utilizzo di materiali all’avanguardia. In un’epoca in cui tutto muta velocemente, O bag si concentra sulle icone, su modelli capaci di raccontare una storia sempre attuale e di adattarsi alla personalità di chi decide di farle proprie. Da questo desiderio e dalla volontà di festeggiare al meglio i suoi dieci anni, nasce il nuovo modello O bag doc – essenziale nelle proporzioni, elegante e rigorosamente Made in Italy.

Una borsa ispirata alla classica forma della doctor bag ma rivisitata in chiave contemporanea, è realizzata in XL EXTRALIGHT® e caratterizzata da chiusura rigida a click clack e manici in ecopelle stampa saffiano tono su tono, con la possibilità di essere personalizzata grazie ad una tracolla rimovibile e una tasca interna. Leggera e capiente si propone di diventare la nuova it-bag, conquistando grazie alla sua shape rigorosa il cuore di tutte le donne che desiderano un accessorio moderno e sofisticato.

Perfetta rappresentante della mission del brand che vuole creare prodotti che possano rinnovarsi nel tempo e che permettano al cliente di esprimere la propria creatività e il proprio gusto con accostamenti unici, O bag doc viene presentata in differenti colori per adattarsi così alle esigenze di ogni donna. La palette spazia dai classici nero, blu navy, sabbia e latte, ai nuovi pastelli cassis e verde cargo, per finire con i più accesi celeste e cedro. Un importante lavoro di design e di ricerca che ha trasformato la versatilità di O bag in un modello che va oltre le tendenze, pronto a diventare un nuovo accessorio cult.