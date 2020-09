Ronaldo il Fenomeno è sempre stato famoso per i suoi festini particolarmente vivaci, ma l’ex calciatore brasiliano ha voluto fare chiarezza sulle tante voci sul suo conto.

“Ammetto che ci sia una parte di verità. Dopo che si vinceva una partita amavo organizzare delle feste. Il problema è che giocavo in squadre dove si vinceva spesso. Comunque ci sono molte più leggende metropolitane rispetto a quella che è la realtà dei fatti. A volte avrei anche potuto organizzare qualche festa in più, ma non è stato così. Sono sempre stato un professionista molto responsabile, ho sempre cercato di non danneggiare il mio fisico”, queste le smentite di Ronaldo a Marca.

L’ex stella brasiliana ha poi raccontato un particolare aneddoto legato a Romario: “a volte è stato esagerato, ma con me era eccezionale. Arrivava a chiedermi un caffè quasi ogni ora. E dopo l’allenamento è capitato che mi ha dato i suoi scarpini. Per pulirli. Ovviamente dovevo farlo davanti a tutti…“