Progettata pensando allo stile di vita di tutti i giorni, la New Era Tech Series è realizzata in tessuto ripstop robusto, leggero e resistente all’acqua, per una vestibilità e un comfort ottimali.

Sui delicati toni della base grigia dell’headwear Tech Series spicca un logo della squadra in rilievo ricamato sulla corona anteriore. Il logo è disponibile per una serie di squadre della Major League Baseball (MLB) tra cui Boston Red Sox, LA Dodgers e New York Yankees. Uno dei modelli di headwear propone una nuova chiusura con fibbia a scatto sul retro delle classiche silhouette con visiera curva 9FORTY, per una vestibilità agevole e duratura.

Oltre all’headwear, la New Era Tech Series presenta anche abbigliamento con licenza di ispirazione tecnica in MLB e NFL (National Football League), tra cui una t-shirt jacquard oversize e una giacca a vento con mezza zip, realizzata nello stesso materiale ripstop durevole. Il tessuto leggero è perfetto per il clima variabile della stagione.

La New Era Tech Series è disponibile su www.neweracap.eu.