Una grande novità in casa New Balance – per l’autunno/inverno 2020 il brand di Boston da il benvenuto alla 920, una nuova silhouette appartenente alla riconosciuta linea premium Made in UK.

Realizzata nella fabbrica di Flimby, Cumbria, questa nuova sneaker è stata disegnata ispirandosi alle classiche e iconiche serie 900 e 1000 del brand. Il risultato è una scarpa dallo stile unico, che include un mix di dettagli classici e moderni con un’estetica premium data dai materiali pregiati, simbolo della linea Made.

In occasione dell’imminente lancio, New Balance introduce la M920NBR, un modello maschile dove il grigio, colore iconico del brand, viene affiancato ad altre tonalità come il blu, il nero e il rosso bordeaux – una combinazione perfetta per la stagione invernale.

Come tutti i modelli Made in UK di New Balance, la 920 è stata creata con materiali premium; in essa troviamo infatti una tomaia in mesh e pigskin e una scuola con tecnologia ENCAP. Completa la scarpa il logo N laterale riflettente. New Balance M920NBR sarà disponibile a partire dal 26 settembre negli Store New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di € 190.

M920NBR è solo la prima di una serie di colorazioni 920 che verranno rilasciate a partire da settembre fino a novembre per celebrare il lancio di questa nuova silhouette Made in Flimby!