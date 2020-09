Gli Houston Rockets sono stati sconfitti nella notte dai Los Angeles Lakers, che hanno chiuso la serie dei playoff NBA, volando nella finale di Conference dopo 10 anni. Un ko che ha innervosito particolarmente Westbrook, che durante la partita ha in un primo momento litigato col fratello di Rondo in tribuna per poi stuzzicare LeBron James con delle provocazioni.

La stella dei Lakers, però, non è caduto nella trappola del rivale, rispondendo con un sorrisetto.

Security asked Rajon Rondo’s brother to leave the stands after he exchanged words with Russell Westbrook. pic.twitter.com/5jG1hkInN6 — SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020