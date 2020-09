Grazie al successo ottenuto contro gli Houston Rockets, capace di rimettere in parità la serie dopo la sconfitta in Gara-1, LeBron James ha aggiornato una voce statistica della sua carriera che gli ha permesso di toccare un nuovo record. Il talento dei Los Angeles Lakers ha raggiunto quota 161 vittorie nei Playoff NBA, eguagliando il primato di Derek Fisher che permette ad entrambi di essere i giocatori più vincenti di sempre nella storia della postseason NBA. Va sottolineato come però Fisher abbia ottenuto tali vittorie giocando in squadre straordinarie come i Lakers del Three-peat di Kobe e Shaq e in quelli del back to back 2009-2010. LeBron James, che sicuramente aggiungerà nuovi successi diventando l’unico detentore del primato, ha invece mancato la postseason unicamente in 3 occasioni: nelle sue prime annate a Cleveland e l’anno scorso, quando un suo infortunio pregiudicò il cammino dei suoi Lakers.