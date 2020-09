Gara-1 fra Miami Heat e Boston Celtics ha regalato spettacolo, non solo durante i 4 quarti, ma anche all’overtime. Proprio nei supplementari Bam Adebayo si è reso protagonista di una giocata strepitosa, una stoppata su Jayson Tatum capace di fermare l’attacco dei Celtics e di fatti consegnare agli Heat la vittoria. Tanti i complimenti ricevuti dal centro degli Heat fra i quali spiccano quelli di Magic Johnson che ha dichiarato: “è la miglior giocata difensiva che io abbia mai visto nei Playoffs“.

Lo stesso Adebayo non ha nascosto la propria gioia per aver compiuto una giocata così decisiva: “numero 1. È la giocata numero 1 della mia carriera: ai Playoff, con la partita in bilico, è la numero 1 senza dubbio. Dovevo fare qualcosa, ed è stata una grande giocata. Quando sei su un palcoscenico così importante devi fare giocate importanti, e per me è stato così. Se i complimenti vengono da Magic è sempre fantastico: dobbiamo continuare a migliorare nei Playoff“.