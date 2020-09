Grazie al successo ottenuto in Gara-3 contro gli Houston Rockets, LeBron James ha toccato quota 162 vittorie in postseason in carriera, cifra che lo rende il più vincente della storia NBA ai Playoff.

Vittoria che LeBron ha voluto dedicare alla memoria di Kobe Bryant: “alla fine tutto quello che vogliamo è che lui e la sua famiglia possano essere orgogliosi di noi. Anzi, vogliamo rendere orgogliosi tutti i grandi giocatori che hanno indossato questa maglia, da Kobe in giù: è una tradizione qui, ma è anche una nostra responsabilità, quella di dimostrare il più grande rispetto possibile verso chi ha indossato questi colori prima di noi. E questo è quello che anche Dr. Buss (Jerry Buss, ex proprietario dei Lakers e padre di Jeanie, ndr) avrebbe voluto. Record vittorie nei Playoff? Qualcosa che non ho mai neppure sognato. Non è che da ragazzino ti dici: ‘Voglio diventare il n°1 per vittorie ai playoff’: quello che volevo era semplicemente essere un vincente, sviluppare una cultura vincente e giocare in un’organizzazione vincente, facendo ogni cosa in mio potere per aiutare i miei compagni a vincere. Questo record è la conseguenza di tutto ciò“.