Gara-1 della semifinale di Conference per i Los Angeles Lakers si è rivelata un incubo, sconfitta netta al cospetto di Houston, capace di imporsi con il punteggio di 112-97 al termine di una partita ricca di colpi di scena.

Interrogato sul ko subito dai giallo-viola, LeBron James ha individuato cosa non abbia funzionato: “la chiave è stata la velocità, giocano con grande rapidità sia in attacco che in difesa. Puoi guardarlo sul video, ma questa sera ne abbiamo avuto una dimostrazione sul campo. Ora dovremmo essere completamente pronti in gara 2. Non credo che abbiamo sofferto troppo in difesa. Sì, abbiamo concesso troppi liberi a Harden nel primo tempo. Ma ancora più importante abbiamo perso 17 palloni che si sono trasformati in 27 punti. Quella è tutta una questione offensiva“.