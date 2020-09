Successo per i Los Angeles Clippers nella gara della notte contro i Denver Nuggets. I losangelini si sono portati avanti 2-1 nella serie, trascinai dal solito Kawhi Leonard autore di 23 punti, 14 rimbalzi e 6 assist. A far notizia però è stata una particolare stoppata messa a segno da ‘The Claw’ che è diventata ben presto virale. Kawhi Leonard ha fermato la schiacciata di Jamal Murray utilizzando un solo dito, per altro il medio!