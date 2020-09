Brutte notizie in casa Orlando Magic. L’infortunio rimediato da Jonathan Isaac contro i Sacramento Kings è alquanto grave e il giocatore dovrà stare fuori tutta la prossima stagione per riprendersi a pieno. Jonathan Isaac, 6ª scelta assoluta al Draft 2017, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in una delle prime gare giocate alla ripresa della stagione NBA nella bolla di Orlando. La notizia del lungo stop di Isaac è stata confermata dal presidente dei Magic Jeff Weltman.