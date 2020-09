Pau Gasol è diventato padre. La stella NBA ha deciso di omaggiare l’amico Kobe Bryant e la figlia Gigi, scomparsi lo scorso 26 gennaio in un incidente aereo. “La nostra piccola è finalmente arrivata! E’ andato tutto bene e non possiamo essere più felici di così!! Elisabet Gianna Gasol 😍 , un nome dal significato ricco per la nostra super bella figlia!! ❤️👨‍👩‍👧 #girldad“, ha scritto Gasol sui social a corredo di dolci foto in compagnia della nuova arrivata e della moglie Cat.