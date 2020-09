I Miami Heat vincono Gara-6 ed eliminano i Boston Celtics, staccando il pass per le NBA Finals. Jimmy Butler, leader carismatico della squadra, sa bene che adesso la franchigia della Florida dovrà affrontare il test più importante, al quale ogni squadra desiderosa di vincere l’anello deve sottoporsi prima o poi: battere LeBron James.

Butler confida in Adebayo per la grande sfida: “se vuoi vincere, c’è qualcosa che devi fare obbligatoriamente, ossia affrontare la squadra di LeBron James. Alla fine, è sempre questa la chiave per sollevare il titolo ed è quello che normalmente succede ogni anno. Onestamente, non possiamo concentrarci solo su LeBron durante le Finals perché i Lakers hanno tanti giocatori bravi intorno a lui. Ma per vincere devi continuamente passare attraverso lui, è una sorta di test: non lo passi finché non lo superi. Questo test è LeBron James. Per farlo abbiamo solo un modo: essere al limite della perfezione con esecuzione e resa sul parquet, altrimenti non possiamo sperare di avere la meglio sui Lakers. Siamo certamente capaci di giocare altre quattro partite con questo tipo di rendimento. Non siamo preoccupati del fatto che si affrontano la testa di serie n°1 a Ovest contro la n°5 a Est. Bam Adebayo è la nostra chiave. È l’uomo che ci può permettere di vincere. Amo stare sul parquet con lui, è un giocatore fenomenale. È anche un bravo ragazzo. Lui è realmente la nostra anima e il cuore di questa squadra. Gli importa dei suoi compagni e di vincere. Sarà la ragione per cui vincere il titolo“.