Il momento più atteso della stagione NBA è ormai giunto: nella tarda notte italiana iniziano le Finals! Si affronteranno i Los Angeles Lakers di LeBron James, i grandi favoriti al successo finale e i Miami Heat di Jimmy Butler, franchigia che ha ribaltato le previsioni ad Est. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Danilo Gallinari ha voluto fare la propria ‘prediction’ in merito all’esito delle Finals, provando a ‘gufare’ LeBron James: “per come la vedo io Los Angeles sarebbe arrivata in finale anche in una situazione normale. Ad Est i favoriti erano i Bucks ma Miami, insieme a Boston erano comunque subito dietro. Chi vince? Purtroppo nella NBA solitamente vincono le stelle più che la squadra, quindi credo vinceranno i Lakers. Io però faccio il tifo per Miami per ribaltare un po’ questa narrativa“.