Tutto pronto per Gara-1 delle Finals NBA fra Lakers e Miami Heat. Nell’incontro con i media che precede la prima gara della serie, Anthony Davis prende la parola ed elogia il centro della squadra avversaria, Bam Adabayo. Il giovane lungo degli Heat è stato spesso il fattore dominante nelle serie precedenti, grazie al suo mix di qualità ed esplosività fisica.

Caratteristiche riconosciute da Anthony Davis che si è espresso così sull’argomento: “Bam è un grande, grandissimo giocatore. Per il suo modo di giocare ricorda molto Jokic, sa portare palla, lo fa molto bene, e spesso è il motore per azioni veloci. Sa fare ottimi passaggi, sa segnare, è il loro giocatore più energico. Sin dall’uscita dal college, è migliorato tantissimo, ed è diventato capace di fare tante cose per la sua squadra. Gli Heat si affidano molto a lui. Credo fosse in Gara 4 che ha preso molte critiche per aver giocato male, ed è finito a dominare Gara 5 con una tripla doppia. Fare queste cose al secondo anno in NBA, volere e avere questa pressione, volere fare le giocate migliori per la propria squadra, è un grande segno per lui. Sarà un bell’accoppiamento“.