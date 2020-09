Attraverso Twitter, Draymond Green ha lasciato un particolare commento sulla sfida fra Los Angeles Lakers e Houston Rockets. L’ ‘Orso Ballerino’ ha spiegato perché tutti i centro della lega, eccetto una ristretta cerchia d’èlite, dovrebbero tifare per una vittoria della franchigia giallo-viola: “tutti i grandi centri che non si chiamino Joel Embiid, Karl Anthony Towns e Nikola Jokic dovrebbero tifare fortemente per i Lakers in questo momento. Se Houston vincesse questa serie questo influirebbe negativamente sulla considerazione del valore dei lunghi nella lega“.