I Boston Celtics stanno giocando una delle serie più belle di questi Playoff contro i Toronto Raptors, pur senza poter contare su Gordon Hayward. Il lungo è attualmente fuori per un infortunio alla caviglia rimediato contro Philadelphia: Hayward è tornato da poco nella bolla e sta affrontando la parte restante della riabilitazione in quarantena.

Coach Brad Stevens si è espresso così al riguardo: “non so quando finirà il periodo di quarantena, penso che si saprà solo dopo che sarà stato visitato dai medici. So solo che è tornato, non l’ho visto perché è in isolamento in una stanza. La riabilitazione sembra andare bene, si sente meglio, ma non credo che la sua andatura sia ancora perfetta. Una volta che sarà giusta e diventa perfetta, probabilmente sarà buona strada per tornare a giocare. Penso che presto si unirà a noi nella ‘bolla’, ma il suo ritorno a giocare non sarà immediato“.

Nonostante dal punto di vista fisico la situazione sembri dunque in miglioramento, i Celtics potrebbero non avere Hayward a disposizione ancora per un po’. Il motivo? La nascita del suo quarto figlio. Il cestista ha fatto sapere, già da tempo, che lascerà la bolla per tornare dalla moglie che darà alla luce un bebè entro questo mese. Hayward dovrà poi tornare nella bolla e sottoporsi ad un’altra quarantena, dilatando di qualche giorno il suo effettivo ritorno in campo, condizione fisica (e negatività) permettendo.