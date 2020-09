I Milwaukee Bucks restano ancora in corsa nei Playoff ma sono in ansia per le condizioni di Giannis Antetokounmpo. Sotto 3-0 nella serie, i Bucks sono riusciti a portarsi sul 3-1 vincendo Gara-4 dei Playoff contro Miami, perdendo però per infortunio la loro stella. Antetokounmpo ha rimediato una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a dare forfait per il resto dell partita, nella quale aveva già siglato 19 punti.

Giannis Antetokounmpo re-injures his ankle and is out for the remainder of game 4 of Milwaukee Bucks vs Miami Heat! Full clip: https://t.co/w0Uh6UIU9i pic.twitter.com/4OtHlo2EJ9 — Chaz (@ChazClavant) September 6, 2020