I Los Angeles Clippers si sono portati avanti 2-1 nella serie contro i Denver Nuggets grazie alla vittoria raccolta nella notte. Kawhi Leonard e compagni hanno dovuto faticare parecchio contro uno straordinario Nikola Jokic che ha firmato 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Patrick Beverley ha avuto però qualcosa da ridire sul centro avversario, accusandolo di aver accentuato un po’ troppo i contatti: “Jokic presenta lo stesso tipo di, non direi problema, presenta lo stesso gioco di Doncic. Sanno quando simulare, o buttarsi, facendo pressione sugli arbitri e facendogli chiamare parecchi falli. Credo che Zubac abbia fatto un grande lavoro, nonostante l’espulsione, abbiamo vinto“.

La risposta di Nikola Jokic non è tardata ad arrivare: “cosa significa simulare? Hanno avuto 26 liberi e noi solo 10, ho solo chiamato all’arbitro un fallo. Devi sapere quando essere aggressivo, quando utilizzare il fisico. Spesso è un vantaggio che non tutti sanno utilizzare, e probabilmente loro hanno più esperienza di noi in queste situazioni, questo è tutto“.