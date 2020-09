Pochi secondi sul cronometro, ultimo tiro possibile, se lo prende Anthony Davis da dietro l’arco Jokic in opposizione: tripla della vittoria, buzzer beater clutch dedicato a Kobe Bryant e grande festa. Esultanza scatenata per il centro dei Lakers che corre verso la panchina a festeggiare il successo in Gara-2 sui Nuggets. A farne le spese è stato Talen Horton-Tucker, rookie dei gialloviola, letteralmente travolto dal salto di Anthony Davis che lo ha colpito quasi fosse un treno in corsa! Inutile dire quanto l’accaduto sia diventato virale sui social…