Piccolo giallo in casa Italia al momento di scendere in campo contro la Bosnia nella gara di Nations League: dov’è Chiellini? Il capitano azzurro, dato come titolare alla vigilia, non è sceso in campo per un errore singolare. Al momento di consegnare la distinta con gli 11 titolari dell’Italia, al suo posto è stato scritto il nome di Francesco Acerbi che sarebbe dovuto partire dalla panchina. A quel punto Mancini avrebbe chiesto un cambio, possibile però soltanto in caso di infortunio vero e proprio di Acerbi, spedito a quel punto in tribuna. Per non rischiare il CT azzurro ha dunque deciso di far accomodare Chiellini in panchina.