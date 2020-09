La gara amichevole tra il Napoli e lo Sporting CP, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Josè Alvalade di Lisbona, non si giocherà in seguito alla positività al Coronavirus di tre giocatori della squadra portoghese. I tre atleti, tutti asintomatici e già posti in isolamento, non avrebbero trasferito il virus ai propri compagni ma, per evitare qualsiasi rischio, le due squadre hanno deciso di annullare la partita di questa sera. Questo il comunicato diramato poco fa dal Napoli: ‘la SSC Napoli comunica che l’amichevole con lo Sporting CP, in programma alle ore 20:30 italiane, è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di alcuni calciatori del club portoghese‘.