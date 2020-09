Dopo essere risultato positivo al Covid-19 lo scorso 10 settembre, ed aver passato circa 20 giorni in isolamento, Aurelio De Laurentiis è risultato negativo al doppio tampone che ne ha dato il via libera al ritorno alla vita di tutti i giorni. Un comunicato emesso dal Napoli si legge: “Aurelio De Laurentiis si è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la doppia negatività al Covid-19. Siamo dunque lieti di comunicare che il Presidente torna pienamente operativo De Laurentiis ringrazia la struttura “Gemelli Casa” e in particolar modo il Prof. Raffaele Landolfi che ha coordinato la sua equipe formata, tra gli altri, dal cardiologo Antonio Rebuzzi e l’infettivologo Massimo Fantoni“.