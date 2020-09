E’ Naomi Osaka la regina degli US Open: la tennista giapponese ha trionfato ieri sera nella finalissima contro Azarenka, con una splendida rimonta. Festeggiamenti emozionanti per Osaka, con indosso la casacca numero 8 dei Lakers, per omaggiare Kobe Bryant.

“Ho indossato questa maglia ogni giorno dopo le mie partite. Penso davvero che mi abbia dato forza. Sempre”, ha spiegato la campionessa degli Us Open su Twitter.