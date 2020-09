L’incidente avvenuto in Austria ormai qualche settimana non ha ancora smesso di far discutere, nonostante siano passati un bel po’ di giorni.

Johann Zarco ha riaperto il discorso ai microfoni della testata francese PaddockGP.com, con l’obiettivo di ringraziare Giacomo Agostini per il suo intervento e di rifilare l’ennesima frecciatina a Valentino Rossi: “le dichiarazioni rilasciate alla carta stampata di Agostini sono state molto importanti per me e lo ho decisamente apprezzate. Il parere di uno come Rossi a livello mediatico può influenzare l’opinione di molti appassionati, Giacomo Agostini al tempo stesso però si è guadagnato un grandissimo rispetto agli occhi di tutti e quindi, con il suo pensiero, ha dato un punto di vista che ha portato la questione ad una sorta di neutralità pareggiando l’opinione di Rossi. Ringrazio anche Bayle, che ha argomentato molto bene la sua tesi nel difendermi. Certo, Bayle soprattutto in Italia non avrà mai la considerazione di cui gode Rossi, ma è comunque un pilota arrivato in 500 nella velocità e capace di vincere in diverse categorie del motociclismo non solo in pista”.