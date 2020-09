La pole position del Gp di Misano parla spagnolo. Maverick Vinales si piazza al primo posto dopo le qualifiche, capitanando un quartetto Yamaha che vede alle sue spalle: Morbidelli, Quartararo e Valentino Rossi.

Lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport si è detto carico in vista della gara di domani: “dobbiamo dare tutto e spingere al massimo, domani ogni risultato sarà buono, spingerò al massimo dalla prima all’ultima curva. L’anno scorso ho fatto la pole e ho mantenuto una strategia simile a quella di quest’anno, anche nel 2017: faccio due tentativi e al terzo do tutto. Sono veramente contento, penso che il team abbia fatto un lavoro incredibile. Primi 4 tutti Yamaha? È una pista datta a noi. Sono tutti fortissimi, il mio pensiero è fare la gara dando il massimo e divertirmi. Alla FP3 ho fatto un gran tempo, ho visto subito la possibilità di far bene in qualifica, ma la squadra mi ha permesso di fare un gran tempo“.