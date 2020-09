Maverick Vinales firma la pole position al termine delle qualifiche del Gp del Mugello. Il pilota spagnolo è il primo di un terzetto Yamaha che completa la prima fila: alle sue spalle infatti si sono piazzati Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Le parole dei top 3 dopo le qualifiche del Gp di Misano:

Maverick Vinales: “bellissima pole, l’abbiamo preparata bene questa mattina anche se non ho fatto il miglior tempo. Nelle FP4 abbiamo lavorato tanto per la gara e sappiamo cosa usare. Ho provato a guidare bene, pulito e soprattutto di portare un buon tempo a casa“.

Franco Morbidelli: “sono molto contento di questa prima fila, ho fatto una buona qualifica e una buona FP4 e sono contento di portare questo casco al Gp di casa. Questo 2020 è un anno un po’ così: ci stiamo divertendo con le gare, ma stanno succedendo delle cose non bellissime. E allora ho voluto portare sul casco una mia caricatura di un personaggio di un film di Spike Lee, Sugar Daddy Love, del film ‘Fa la cosa giusta’. Ci faceva ridere a me e Aldo Drudi, abbiamo deciso di mandare un messaggio di uguaglianza e diritti. Ci sono io con la faccia da scemo davanti, è un casco ‘pesante’ ma ‘leggero’“.

Fabio Quartararo: “Vinales e Morbidelli saranno in lotta per la vittoria, insieme a Valentino. Siamo contenti perchè le Yamaha sono davanti. Abbiamo fatto un passo buono nelle FP3 e nelle FP4 che è più importante della pole position. È vero che vogliamo sempre essere primi, ma vediamo cosa succederà alla partenza che nelle prove facciamo fatica, ma sono contento di essere in prima fila“.