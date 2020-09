Giornata piuttosto complicata per Maverick Vinales a Misano. Il pilota della Yamaha, al termine delle FP2, ha espresso grandi preoccupazioni in vista del prosieguo del weekend italiano: “giornata difficile. Ho potuto fare un bel giro alla fine delle FP2, ma quando siamo sul race setup è difficile, non ho grip dietro, ho sofferto molto in condizioni di gara. La sensazione che abbiamo è molto diversa rispetto al test, c’era molto grip, mettevi quello che mettevi era molto facile fare 32 basso o 31 alto. Adesso le condizioni sono diverse e la moto non va più. Dobbiamo capire per non sbagliare più, soprattutto quando proviamo nuove cose. Il feeling della gara è stato un disastro, ce l’ho in testa, dobbiamo migliorare. Dobbiamo capire, più proviamo e peggio va, non possiamo cambiare molto“.