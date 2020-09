Maverick Vinales è pronto a lottare sulla pista di Misano al Gpdell’Emilia Romagna. Lo spagnolo della Yamaha andrà a caccia del riscatto dopo la deludente domenica del Gp di San Marino: partito dalla pole position, Vinales non è riuscito a fare una buona partenza in gara, chiudendo al sesto posto, senza mai lottare con i migliori.

“I problemi di Viñales? È successo così tante volte che non ha più scuse. Non può essere che tutti i problemi siano sempre esterni a lui perché quando immagini che il problema sia altrove, non lo risolvi. Quello che deve accettare è il fatto di dover cercare dentro se stesso quello che sta succedendo, ha già finito le scuse perché ormai ne ha dette tante. Quello che penso è che deve guardarsi dentro e vedere cosa sta succedendo”, questo il duro parere di Chicho Lorenzo, padre di Jorge, sul canale Youtube Motogepeando.