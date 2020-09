Le qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna fanno sorridere Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha ha conquistato ancora una volta la pole position a Misano, lasciandosi alle spalle Miller e Quartararo.

Settimo posto per Valentino Rossi, che non perde comunque il sorriso: “sono contento, è stato un buon sabato, stamattina siamo riusciti a trovare un bilanciamento giusto e sono entrato nei 10. Tutti hanno alzato il livello ma ce l’abbiamo fatta anche noi, nelle Fp4 abbiamo fatto modifiche sulla moto che mi hanno dato più grip e ho avuto un buon passo, in qualifica mi trovavo bene e potevo fare meglio, non ho guidato al massimo, ho lasciato qualche decimino, non sono stato bravissimo. Sono a 3 decimi dalla pole ma parto settimo perchè siamo tutti lì, così sarà un po’ più difficile ma il passo ce l’ho“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“La cosa più positiva è che mi trovo meglio con la moto, siamo risuciti con la squadra a migliorare due o tre cose dove la settimana scorsa per esempio perdevo da Morbido. Oggi pomeriggio ancora all’inizio non ero al massimo, ma durante le Fp4 siamo riusciti a fare una buona modifica importante in ottica gara, ma ce ne sono un sacco che vanno forte, le 4 Yamaha, Mir, Pecco, anche Miller che è andato sempre piano. Pecco aveva fatto un giro “Della Madonna”, poi l’ho visto andare sul verde, ha un po’ esagerato e non serviva, era già pole“, ha aggiunto ancora il Dottore.

“Con David avevamo due carte da giocare nelle fp4 e abbiamo giocato la prima con le gomme nuove ma non mi trovavo bene perchè mi mancava il grip dietro e la moto era un po’ instabile, poi abbiamo provato la seconda cosa e sono andato meglio. Partire settimo sarà un po’ più dura della settimana scorsa, ma sono più veloce“, ha continuato Rossi prima di scherzare ancora una volta sul suo casco: “la pastiglia l’ho presa si ma la prendo stasera per domani perchè è il giorno dopo che dà il massimo“.