Pausa terminata, il Mondiale di MotoGp torna in pista per i due appuntamenti di Misano, che si svolgeranno in back to back nei due prossimi fine settimana.

Pista di casa per Valentino Rossi, pronto a tutto per ottenere un risultato importante su un tracciato che dista pochi chilometri da casa sua. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Yamaha, il Dottore si è detto fiducioso anche considerando il risultato ottenuto a Misano nel 2019: “correre a Misano è sempre molto speciale per me. La pista è molto vicina a casa mia, a soli 10 chilometri di distanza. Per me è molto facile arrivare al circuito, ed è anche comodo essere così vicino a casa. L’anno scorso siamo stati molto forti qui, quindi speriamo di poter continuare a costruire su questa pista nei prossimi due weekend e di ottenere qualche risultato positivo. L’anno scorso ho chiuso subito a margine del podio e anche quest’anno voglio lottare per le prime posizioni”.