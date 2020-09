“Il contratto con Petronas è definito, lo firmerò nelle prossime ore e daremo l’annuncio questo weekend“. Si è espresso così Valentino Rossi alla vigilia del weekend di Barcellona, ponendo fine alla telenovela in merito al suo futuro che va avanti ormai da diverse settimane. Valentino Rossi non ha intenzione di ritirarsi, questo lo si era capito da tempo. Le sue prestazioni in pista nelle ultime gare, seppur altalenanti come quelle di tutte i colleghi, hanno evidenziato comunque un buon livello di competitività, essenziale ai fini della scelta. ‘Il Dottore’ firmerà entro breve con la Yamaha Petronas, scuderia con la quale correrà nel 2021 facendo il percorso inverso di Fabio Quartararo che prenderà il suo posto nel team principale. L’annuncio verrà ufficializzato nel corso del weekend.