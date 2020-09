E’ tutto pronto per il secondo appuntamento consecutivo della MotoGp a Misano: i piloti sono rimasti sul circuito italiano per un’importante sessione di test che potrebbe essere utile per molti già per la gara di domenica.

Dopo il Gp di San Marino, si correrà adesso il Gp dell’Emilia Romagna, con i piloti Yamaha vogliosi di ripetersi ed un Valentino Rossi che, questa volta, ha intenzione di salire su quel podio sfumato per un soffio nella scorsa gara.

“Sono felice che abbiamo ancora una gara qui a Misano. La scorsa settimana sono stato vicino al podio, la gara è stata appena un giro più lunga. Abbiamo fatto diversi giri ieri durante il test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che potrebbe aiutarci questo weekend per essere più forti. Voglio lottare nuovamente per il podio, ma il livello è molto alto ed il campionato è molto vicino. Faremo del nostro meglio“, queste le parole del Dottore alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale.