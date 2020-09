Buon sesto posto per Valentino Rossi nelle FP2 di Misano. Il pilota di Tavullia ha firmato un’ottima prestazione, favorita da una Yamaha che sembra davvero competitiva sul tracciato italiano. Intervistato dopo la sessione, il ‘Dottore’ si è espresso così: “oggi è stato un buon venerdì, sembra che la nostra moto qui sia più competitiva qui e possiamo essere più forti. Soprattutto nel pomeriggio non sono andato male, anche con il passo. Dobbiamo dare il massimo, possiamo lottare per un buon risultato, ma dobbiamo migliorare in alcuni punti, anche se mi trovo abbastanza bene con la mia moto e il time attack è stato buono. Il quinto posto delle Libere2 è buono: adesso sarà importante rimanere tra i primi 10. La pista? Hanno fatto un ottimo lavoro con il nuovo asfalto: c’è un ottimo grip e ci sono meno dossi, ma ce ne sono alcuni brutti in alcuni punti“.