Manca sempre meno alla seconda gara di MotoGp a Misano: i piloti sono pronti per il Gp dell’Emilia Romagna, dopo lo spettacolo della scorsa settimana. Il warm up del mattino ha premiato Alex Marquez, che seguendo la scia di Quartararo ha stabilito il miglior tempo. Sessione difficile invece per Valentino Rossi, che a margine della gara di Moto3 ha raccontato le sue sensazioni: “il warm up non è andato benissimo, non ero particolarmente veloce. Però oggi pomeriggio le condizioni saranno diverse, useremo altre gomme sia davanti sia dietro, con un’altra temperatura dovrebbero funzionare meglio“, queste le parole del Dottore ai microfoni Sky.