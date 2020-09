E’ terminata la giornata di test a Misano: dopo il Gp di San Marino, andato in scena domenica, e in attesa del Gp dell’Emilia Romagna, i piloti della MotoGp sono tornati sulla pista italiana per un’importante giornata di test.

In tantissimi hanno provato il nuovo sistema di team radio, testato già da Bradl lo scorso weekend. In casa Yamaha Valentino Rossi ha testato un nuovo scarico, mentre Vinales si è focalizzato sulla leva del freno posteriore e sul forcellone nuovo in carbonio. Nuovo telaio, bocciato, invece per Quartararo, mentre Morbidelli non è sceso in pista per problemi allo stomaco. Sensazioni positive per Dovizioso, che si è concentrato su alcune novità di ciclistica e di set-up.

Al termine della giornata di test è Vinales il più veloce, seguito da Nakagami e Zarco.